Começa hoje prazo para universidades públicas aderirem ao Sisu

As instituições públicas de educação superior interessadas em ofertar vagas para acesso aos seus cursos de graduação no segundo semestre de 2022 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão aderir ao programa no período de 23 de maio até as 23h59 do dia 27 de maio. A informação foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) no Edital nº 42 do Diário Oficial da União (DOU), de segunda-feira, 02.

O termo de adesão ao Sisu 2022.2 deverá ser preenchido pelas instituições com informações referentes às vagas que serão oferecidas como cursos, quantidades de vagas por curso e modalidade. Após o período de adesão, as instituições terão de 30 de maio e 3 de junho para retificar, se for necessário. O documento deve ser assinado digitalmente, exclusivamente, por meio do sistema de gestão do Sisu.

Como funciona o Sisu?

O programa foi criado pelo MEC com objetivo de possibilitar o acesso de estudantes às instituições públicas de ensino superior brasileiras (federais e estaduais), através da nota do Enem 2021. As vagas são ofertadas semestralmente no Sisu e para participar é preciso ter feito as provas do Enem das edições anteriores e não ter zerado a redação ou que ter feito o exame na condição de “treineiro”. Também é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas objetivas.

