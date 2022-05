Como melhorar a autoconfiança?

Uma das melhores coisas do mundo é poder sentir-se seguro de suas escolhas e de quem você é, não é mesmo? Portanto, se está desejando melhorar sua autoconfiança e ter certeza da pessoa incrível que é, esse texto foi feito especialmente para você.

Confira, abaixo, 5 práticas para melhorar sua autoconfiança:

Sorria mais

Pode até parecer clichê, mas o sorriso faz com que você se sinta bem ao liberar diferentes hormônios que enganam a sua mente e elevam seu humor. Dessa forma, você, consequentemente, acaba elevando sua confiança e se torna uma pessoa menos preocupada com falhas, apreciando as coisas ao seu redor.

Reconheça suas qualidades

Para ser confiante, você deve conhecer (e reconhecer) tudo aquilo que você faz de bom e também tudo o que não faz tão bem assim. A partir disso, você pode escolher melhorar as habilidades que não domina tão bem; evitar situações que te deixarão embaraçado; e aprimorar as qualidades que você já tem.

Pare de se comparar

Nada melhor para aumentar a autoconfiança do que aprender que você é você. Não há motivos para que você fique se comparando com outras pessoas, afinal, cada ser tem seu próprio tempo, suas conquistas e seu jeito único de ser. Haverá momentos em que você será excelente e os outros em que não terá tantos resultados bons. A vida funciona assim: ninguém pode ser 100% em tudo.

Pergunte aos outros o que pensam sobre você

Muitas vezes, nossas inseguranças estão apenas em nossos pensamentos e não condiz, de fato, com a realidade. Portanto, pergunte às pessoas próximas de você o que elas pensam sobre você, quais suas qualidades que admiram e o que você pode melhorar. No fim, vai perceber que você é muito melhor do que imaginava.

Aprenda a deixar a insegurança para trás!

Não será possível aumentar sua autoconfiança se você não estiver disposto a deixar os velhos hábitos para trás. Portanto, esteja disposto a fazer mudanças e sair da famosa zona de (des)conforto. No fundo, você sabe que é talentoso e tem um valor único para oferecer em cada situação – tudo que você precisa é esquecer a sua velha insegurança e permitir que a confiança brilhe em você.