Comprador cai em golpe do falso intermediário de vendas e PC recupera dinheiro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Querência e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou na terça-feira (04), R$ 12 mil subtraídos de uma vítima de golpe do falso intermediador de vendas durante a compra de um veículo.

As investigações iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Querência relatando que foi caiu no golpe do falso intermediador de vendas. Segundo as informações, ele se interessou na compra de uma camionete anunciada em um grupo de vendas na rede social Facebook.

A vítima entrou em contato com o suposto comunicante, que disse que ele poderia ver a camionete, e que poderia retirar o veículo, logo após a transferência do valor, pois já deixaria o recibo de compra e venda preenchido e registrado em cartório.

Para a transferência do valor, o suspeito passou a conta bancária de uma mulher, dizendo que era da sua esposa. Após a transferência do valor, o verdadeiro dono do veículo entrou em contato, dizendo que o valor não havia caído na conta e somente neste momento a vítima descobriu que havia caído em um golpe.

Logo após a vítima registrar o boletim de ocorrência, a equipe da Delegacia de Querência entrou em contato com a DRCI que conseguiu realizar o bloqueio do valor transferido e após algumas providências junto ao banco o dinheiro será restituído para conta da vítima.