Comunidade do Jardim Assunção recebe unidade de saúde totalmente reformada

O prefeito José Carlos do Pátio encerrou a agenda desta semana com a entrega das obras de reforma e revitalização da unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Assunção. A unidade foi completamente reformada, ganhou mobiliários novos, consultório odontológico completo e está toda climatizada.

A estrutura da nova unidade segue os padrões com recepção, sala de vacina, sala de procedimentos, consultório médico, espaço de expurgo, sala multiuso, dentre outros espaços. A novidade é o consultório odontológico completo montado para cuidar da saúde bucal dos moradores da região.

O ESF Jd. Assunção integra o pacote de três obras importantes que o prefeito se comprometeu em entregar nas próximas semanas. Uma unidade de saúde, uma unidade escolar e uma área de lazer vão estar liberados toda semana para a população ser atendida e poder usufruir de espaços novos e adequados para cada atividade.

“Todo esse avanço que estamos tendo é graças a um trabalho incansável do prefeito que trabalha sempre pensando na população mais humilde, que mais necessita. Ele tem feito muito mais por Rondonópolis do que cidades que arrecadam mais, por ter uma visão de futuro, que se preocupa com o próximo”, destacou a secretária de saúde Izalba Albuquerque.

Com recursos próprios do município, Pátio viabilizou uma verdade transformação no posto de saúde. Ele lembrou que além das unidades que estão sendo reformadas e construídas está investindo nos servidores, com abono para as agentes comunitários de saúde e também reajuste para os cargos administrativo, auxiliar de dentista e de enfermagem, técnicos de enfermagem e auxiliar de serviços diversos.

O prefeito ressaltou que Rondonópolis tem hoje 94% de cobertura dos bairros com unidades básicas de saúde e está com 100% da população sendo atendida por agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Dona Adeli, presidente do bairro Jd. Assunção comentou que Pátio tem feito muito pela cidade e que a comunidade está muito agradecida pela nova estrutura do posto de saúde do bairro. Além de toda equipe técnica que atua na unidade, vereadores, secretários municipais, servidores e pessoas da comunidade participaram da entrega das obras.