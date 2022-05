Condenado por homicídio tem prisão cumprida em Mato Grosso

Um homem com mandado de prisão expedido pela Comarca de Nova Ubiratã (MT), foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (30), no município de Tabaporã (MT), região médio norte do Estado.

O suspeito estava com a prisão por condenação decretada pela Justiça, pelo crime de homicídio, e foi descoberto durante investigação para apurar um homicídio ocorrido em Tabaporã.

Na decorrer das diligências, a equipe foi até a casa do foragido para colher informação acerca do homicídio registrado horas antes. No local ele foi convidado à prestar declarações arolado como testemunha.

Ao comparecer na Delegacia de Tabaporã os policiais civis em checagem no sistema, constataram contra o mesmo um mandado de prisão por condenação em aberto.

Em cumprimento a ordem judicial, o homem foi detido e posteriormente encaminhado para Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos à disposição do Poder Judiciário.