Conheça 4 das frutas mais raras do mundo

Se você é uma pessoa que costuma comer muitas frutas e acha que já conhece de tudo um pouco, ficará intrigada com a variedade de espécies frutíferas espalhadas por todo o mundo.

Pensando nisso, compartilho com você 4 das frutas mais raras e exóticas de todo o planeta:

Durian

Com origem no Sudeste Asiático, esta fruta pontiaguda recebe má publicidade devido ao seu cheiro forte, que é tão ruim que é proibido nos metrôs de Cingapura. Mas não a julgue pela capa: também é altamente nutritiva e com um sabor agridoce, o que a torna única.

Akebi

Com origem no Japão, o Akebi é considerado uma mercadoria culinária valiosa, uma vez que só está disponível durante as duas primeiras semanas do outono. No Japão, muitas pessoas costumam refogar ou fritar o exterior roxo da espécie e usar o interior translúcido (com sabor de pêra) para conservar pepinos.

Rambutan

Com origem na Malásia, a “Rambutan” é uma fruta bastante peluda. Muitas vezes comparada a uma lichia devido a aparência semelhante, seu interior doce e azedo não é nada parecido com a mesma – se aproximando muito mais do sabor da uva.

E você, já conheceu alguma dessas frutas exóticas?