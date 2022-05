Conheça as 6 plantas mais caras para ter em casa

Você sabia que existem alguns fatores específicos que determinam o custo de uma planta? Dentre eles, estão sua raridade, beleza, reprodução e propagação. E, com uma crescente tendência de decoração natural nas casas e apartamentos, o desejo por espécies raras acaba crescendo também.

Confira, abaixo, as espécies mais caras para se ter em casa, segundo a Casa Abril:

Ficus lyrata

A ficus-lira ou figueira-lira é uma espécie de planta com flor pertencente à família Moraceae. É nativa da África Ocidental, com distribuição de Camarões a Serra Leoa, com habitat na floresta tropical, podendo crescer até 12–15 metros de altura. Ela conta com uma manutenção bastante complicada e está disponível por cerca de R$ 200.

Costela-de-adão variegata

Apesar de ter sido uma das plantas mais populares de 2020, sua lenta taxa de propagação a tornou bastante rara. A espécie apresenta diversas formas e tons, fazendo com que as variegatas sejam encontradas por cerca de R $800.

Flor-de-cera

Conhecida popularmente como flor-de-cera, a hoya carnosa compacta conta com o interior de suas folhas em tons de creme e amarelo. Rara, ela está disponível por cerca de R$ 200.

Mini-costela-de-adão

Conhecida como mini-costela-de-adão, a Rhaphidophora Tetrasperma é uma espécie extremamente rara e de características incomuns – com variações amarelas em suas folhas. Por isso, ela está disponível por cerca de R$ 260.

Orquídea Shenzhen Nongke

Uma obra humana, esta flor foi desenvolvida por cientistas ao longo de oito anos. Difícil de ser cultivada, ela demanda paciência e pode levar até 5 anos para florescer. Sua estética e fragrância peculiares, fazem com que elas estejam disponíveis por cerca de R$ 200.

Pinus parviflora

Conhecido como Bonsai, o pinus parviflora é uma peça exclusiva de interior e chegou a ser vendido por cerca de 1,3 milhão de dólares na 11ª Convenção e Exposição de Bonsai e Suiseki, em Takamatsu – Kagawa, Japão.