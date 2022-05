Conheça os 5 benefícios do chá de erva cidreira

Muito presente na casa dos brasileiros, o chá de erva cidreira é famoso por seus efeitos medicinais e fitoterápicos. Muito poderosa para a saúde, seus efeitos vão desde a melhora da digestão até o combate de gripes e resfriados.

Confira, abaixo, os 5 principais benefícios da erva-cidreira:

Efeito calmante

O chá de erva-cidreira pode ser um grande aliado das pessoas que sofrem com o estresse e a ansiedade. Isso porque a planta tem óleos essenciais que possuem efeito calmante e sedativo.

Auxilia na digestão

A erva-cidreira apresenta um bom efeito antiespasmódico, que ajuda a reduzir a dor localizada no estômago, intestino ou bexiga. Com isso, gera melhorias no funcionamento do sistema digestivo, evitando problemas gástricos, principalmente aqueles derivados do nervosismo. A erva-cidreira é, ainda, considerada uma ótima alternativa contra os gases.

Evita a proliferação de doenças

A erva-cidreira é composta por substâncias e antioxidantes que, em conjunto, são capazes de agir contra micróbios e bactérias, reduzindo as chances de proliferação de doenças. Além disso, ela também ajuda a acelerar o processo de cicatrização.

Ajuda o sistema imunológico

Por ter a função antibacteriana e antifúngica, a erva-cidreira dá uma boa ajuda para o organismo na luta contra febres, gripes e resfriados. Além disso, ela é rica em vitamina C, poderoso antioxidante que estimula o sistema imunológico contra infecções, assim como combate os radicais livres.

Possui efeito diurético

Para as pessoas que sofrem com a retenção de líquidos, a erva-cidreira, principalmente o chá da planta, possui um bom efeito diurético. E o melhor é que qualquer pessoa pode fazer uso da bebida, ou da sua versão em cápsula.

Dica bônus:

A ação calmante, a erva-cidreira pode diminuir a frequência cardíaca e causar sonolência. Portanto, não ultrapasse o consumo de 2 ou 3 xícaras por dia. Assim, é possível aproveitar todos os benefícios da erva cidreira e sem prejudicar sua saúde.