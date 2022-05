Conheça os benefícios da cebola roxa para a sua saúde

Devido à sua coloração, a cebola roxa conta com uma substância chamada antocianina, que é um tipo de flavonoide que funciona como antioxidante no organismo, combatendo os radicais livres e reforçando os mecanismos de defesa do corpo.

Dentre seus benefícios, estão:

Ajuda a combater doenças respiratórias, como a bronquite e a asma;

Torna mais difícil o acúmulo de gorduras no corpo;

Previne doenças cardiovasculares;

Reduz os níveis de colesterol ruim (LDL);

Reduz os níveis de triglicerídeos;

Combate alguns tipos de câncer;

Tem função anti-inflamatória;

Traz melhorias para o sistema nervoso;

Ajuda a beleza dos cabelos e da pele;

Ajuda a prevenir o Alzheimer.

Mas, afinal, ela é mesmo melhor do que a cebola branca para a saúde?

A lista acima, por si só, já conta com motivos excelentes para você adicionar a cebola roxa em sua alimentação. Mas seus benefícios não param por aí: também estão presentes na roxinha todas as propriedades benéficas da cebola branca, como a presença de Cálcio, Potássio, Vitaminas do Complexo B, Vitaminas do Complexo C, Magnésio, Ferro, Fósforo, Cobre, Zinco e Manganês. Muito bom, não é mesmo?