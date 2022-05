Conheça os benefícios da meditação

Você conhece os benefícios que a meditação pode trazer para sua vida? Por incrível que pareça, o simples hábito de acostar-se comodamente em uma cadeira, ou de deitar-se em seu leito e aí permanecer em atitude de intensa concentração e silêncio interior pode produzir uma revolução em sua vida. Seja nos quesitos do equilíbrio interior, da saúde do seu organismo, seja no seu desenvolvimento pessoal. Para além disto, a meditação é uma ferramenta fundamental para o autoconhecimento prático. Neste sentido, aprender a meditar pode auxiliá-lo a conhecer suas debilidades, temores, limitações e desejos, abrindo o caminho para qualificar sua experiência filosófica ou religiosa da vida.

A que se deve o poder da meditação? Embora associadada às práticas de tradições religiosas muito antigas, tais como os sistemas de yoga hindus, a filosofia confucionista, o budismo etc., apenas recentemente foi tomada como objeto de investigação séria e metódica pela ciência ocidental. Por exemplo, um dos estudos pioneiros sobre os efeitos medicinais da meditação remetem à década de 1970, quando um médico cardiologista norte-americano demonstrou os efeitos equilibrantes da meditação no metabolismo, na respiração e no ritmo cardíaco.

Estas primeiras pesquisas abriram portas para toda uma categoria nova de investigações científicas, que chegariam a constatar os resultados extraordinários da batizada “fisiologia da meditação”, como, o registro de uma alteração ótima no nível da produção hormonal do organismo, assim como na ondas elétricas cerebrais. Todas estas evidências nos sugerem que o simples hábito da meditação diária produz um efeito regenerador, tonificante e vitalizante do organizmo humano, promovendo saúde física e psicológica.

Por sua vez, outro médico e pesquisador norte-americano popularizou a técnica batizada mindfulness (também conhecida como atenção plena), empregada em tratamentos médicos para reduzir o sofrimento físico e psicológico. Além destes interessantes resultados, pesquisas feitas com ressonância magnética cerebral, publicadas no ano de 2009 no estado da California, identificaram um significativo desenvolvimento em certas regiões cerebrais de praticantes avançados da meditação. Estas regiões são o hipocampo, o córtex órbito-frontal e o tálamo, e estão associadas à capacidade de concentração e ao controle das emoções.

Os resultados mencionados acima, embora bastante significativos, são apenas alguns de uma tendência crescente no campo de pesquisas das ciências médicas, notoriamente a neurologia. No entanto, para algumas pessoas esta talvez não seja a melhor resposta, ou a resposta definitiva, para a pergunta: “por quê devo eu meditar?”. Talvez a melhor resposta seja a mais simples e intuitiva que se pode receber (segundo o testemunho de qualquer praticante assíduo): “porque medita pode lhe ajudar a conhecer quem você é, e como funcionam seu corpo, suas emoções e sua mente”.

Pode também lhe ajudar a estabelecer em seu interior a sensação de harmonia e bem-estar, sem requerer para isto mais que disposição e boa-vontade para praticar.

