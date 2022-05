Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, apresenta melhora, mas segue internado na UTI

O cantor João Vitor Moreira Soares, que fazia dupla com Aleksandro, segue internado na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Regional de Registro. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (10), o artista, conhecido publicamente como Conrado, teve uma melhora no quadro clínico, mas segue sem previsão de alta.

João Vitor está com um quadro estável e teve uma melhora progressiva na função renal. De acordo com o comunicado, o cantor sertanejo, que sofreu um acidente de ônibus no último sábado (7), não apresenta a necessidade de passar por intervenção cirúrgica.

O músico Júlio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus no momento do acidente, permanece na UTI, em estado grave. O artista ainda está com a função pulmonar comprometida, mas teve uma melhora na função renal. Ele também não tem previsão de alta.

Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, e outras cinco pessoas morreram em decorrência do acidente, ocorrido na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, em São Paulo. O cantor sertanejo foi sepultado nesta segunda-feira (9), na cidade de Londrina, no Paraná.

Confira abaixo o boletim médico na íntegra:

Informamos que o paciente João Vitor Moreira Soares permanece internado no Hospital Regional de Registro, na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal. Reafirmamos a ausência da necessidade de novas intervenções cirúrgicas neste momento.

O paciente Júlio Cesar Bigoli Lopes também segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro, com função pulmonar ainda comprometida, mas com melhora da função renal.

Ambos os pacientes permanecem sem previsão de alta neste momento.