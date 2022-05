Conselho de Arquitetura fiscalizará obras de oito municípios de Mato Grosso

Do dia 23 a 27 de maio, os agentes de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT) irão realizar ações in loco nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Itaúba, Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena, Primavera do Leste e Várzea Grande. O objetivo é fiscalizar obras e outros serviços relacionados a arquitetura e urbanismo, garantindo que as atividades executadas sejam exercidas por um profissional com a devida formação técnica.

A realização de obras, reformas e outros serviços ligados à construção civil, quando realizadas por leigos, podem acarretar em prejuízos e riscos para toda a sociedade. O trabalho realizado pelos fiscais do Conselho busca assegurar qualidade e segurança nos serviços que são disponibilizados aos cidadãos, atuando também em defesa dos profissionais arquitetos e urbanistas que agem dentro da legalidade e pautam suas ações em condutas éticas e regulares.

O planejamento de ações do Conselho prevê a fiscalização in loco de 75 municípios mato-grossenses em 2022. Esse ano os municípios de Água Boa; Barra do Garças; Campo Verde; Chapada dos Guimarães; Cuiabá; Dom Aquino; Lucas do Rio Verde; Nova Mutum; Poxoréu; Primavera do Leste; Rondonópolis; São José do Rio Claro; Sinop; Sorriso e Várzea Grande já foram visitados.

Qualquer pessoa com conhecimento de alguma irregularidade relacionada ao campo da arquitetura e urbanismo, pode registrar uma denúncia junto ao Conselho para averiguação. Para realizar uma denúncia, acesse o site www.caumt.gov.br e no menu “Serviços Online”, clique em “Denúncia