Convênio garante construção de 100 casas populares em Mato Grosso

O governador Mauro Mendes e o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo Melo, assinaram convênio para a construção de 100 casas populares no município, com investimentos na ordem de R$ 12 milhões.

A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (11), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, e também contou com a presença do deputado estadual Max Russi, do prefeito de Torixoréu, Thiago Timo, e do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

“O Governo vai repassar R$ 6 milhões e o prefeito Gustavo mais R$ 6 milhões. E isso vai beneficiar a população de baixa renda, para essas pessoas realizarem o sonho da casa própria, que é um sonho que, com muita alegria, vamos ajudar muitos mato-grossenses a realizarem. Essa obra faz parte do projeto que tem sido liderado com muito carinho pela minha esposa Virginia”, afirmou o governador, ao ressaltar que outras milhares de casas populares estão sendo construídas em parceria com outros municípios de Mato Grosso.

O prefeito Gustavo Melo explicou que o município ainda possui um déficit muito grande de habitação e essa parceria com o governador vai beneficiar as famílias mais carentes.

“A partir de agora, com a assinatura desse convênio, vamos encaminhar para a licitação, fazer a contratação para que possamos iniciar o mais rápido possível a construção dessas casas e auxiliar as famílias que mais precisam. Agradeço ao governador e à primeira-dama Virginia pela sensibilidade, que atenderam ao nosso pedido”, pontuou.

O grande volume de investimentos e parcerias do Governo de Mato Grosso com os municípios foi destacado pelo deputado Max Russi. Em Alto Araguaia, por exemplo, obras estruturantes aguardadas há décadas estão sendo tocadas pelo Estado, como o asfalto novo na MT-100 e a ponte sobre o rio Ariranha.

“O Governo vem fazendo asfalto, pontes, mas principalmente esse projeto social que tem um alcance muito importante. É um investimento nas pessoas”, finalizou.