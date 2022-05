Copo de cerveja vai custar mais de R$ 60 na Copa do Mundo do Catar

Durante a Copa do Mundo do Catar, o copo de cerveja dentro dos estádios vai custar mais de R$ 60. A informação divulgada pelo veículo britânico The Sun faz um alerta aos torcedores da Inglaterra que comparecerão aos estádios, sugerindo que eles estejam preparados para pagar caro pelas bebidas alcoólicas durante a Copa.

Ainda de acordo com o The Sun, o copo de 550 ml, medida equivalente ao pint britânico, será comercializado dentro dos estádios por 9,98 euros, equivalentes a cerca de R$ 63,00.

O valor é tão fora da curva que, mesmo se comparado ao preço do pint nos estádios britânicos, ainda assim é mais do que o dobro do preço, já que na Inglaterra o copo de cerveja custa 4 euros (cerca de R$ 25,00).

As bebidas alcoólicas só poderão ser vendidas e consumidas no interior dos estádios e nas fan zones administradas pela Fifa.

A primeira partida da Copa do Mundo do Catar será disputada entre Senegal e Holanda, no dia 21 de novembro de 2022. No mesmo dia, o Catar, país-sede da competição mundial, vai enfrentar o Equador. O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, no Estádio Nacional de Lusail.