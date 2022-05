Corpo com os pés e mãos amarrados é localizado boiando no Rio Vermelho

Um corpo não identificado foi encontrado boiando no Rio Vermelho, na noite desta quinta-feira (12), no fundo de um sítio que fica no Km 21 da Rodovia Peixe, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações de um pescador, no dia anterior ele colocou alguns anzóis em uma determinada área do rio para fisgar peixes na armadilha e na data de hoje foi conferir se o plano teria dado certo.

Ao chegar no local, avistou o corpo boiando, de imediato acionou a Polícia Militar que por sua vez, comunicou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do perito Lenard Serrano o corpo é do sexo masculino, ainda não foi identificado e aparenta ter entre 35 a 45 anos. Um fato que chamou atenção é que a princípio não foi visualizada nenhuma marca de tiro ou cortante, porém, a vítima estava com pés e mãos amarrados e também com uma corda no pescoço.

O corpo será encaminhado para o IML, para se tomar os devidos procedimentos necessários.