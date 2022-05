Criança de 12 anos é mordida por morcego e morre vítima de raiva

Uma menina indígena de 12 anos morreu na última sexta-feira (29), ela foi diagnosticada com raiva humana. A criança estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o início do mês de abril. O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Minas Gerais.

A menina ficou doente após ser mordida por um morcego. Esta é a terceira morte por raiva humana no Brasil em 2022. Todas as vítimas moravam na mesma aldeia, localizada em uma comunidade rural na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri (MG).

Um quarto possível caso de raiva humana está sendo investigado. Trata-se de uma menina de 11 anos, que apresentou alguns sintomas como febre e cefaléia. A investigação começou devido ao parentesco com a última vítima. A menina segue internada e seu quadro de saúde é estável.

A SES-MG iniciou uma série de medidas que objetivam evitar a transmissão da doença. Até 28 de abril, 982 pessoas das 1.037 que vivem na região foram vacinadas contra raiva humana.

De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Herica Vieira Santos, não há indícios de que o vírus esteja circulando entre outros animais.

“Até o momento, não há indícios de que o vírus esteja circulando em outros animais dentro das comunidades. É importante reforçar que em caso de acidentes envolvendo mamíferos silvestres e/ou domésticos, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde para avaliação profissional quanto à necessidade de realização de tratamento profilático”,

explicou.