Crime cruel | Esposa de funcionário de fazenda é estuprada na frente da filha durante roubo de gado em curral

A esposa do funcionário de uma fazenda, uma mulher de 30 anos, foi estuprada durante um roubo na propriedade rural nas proximidades da MT-472, nesta quinta-feira (26), em São Pedro da Cipa (MT). A mulher foi violentada dentro de um curral com uma arma de fogo apontada na cabeça. A filha de 12 anos assistiu toda a situação.

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM). Os suspeitos devem responder pelos crimes de roubo, formação de quadrilha, estupro, porte ilegal de arma de fogo, desobediência a decisão judicial, receptação e cárcere privado.

DILIGÊNCIAS

A PM recebeu a informação de que uma fazenda havia sido invadida na região do ‘garimpo de pombas’ onde os suspeitos haviam roubado mais de 21 cabeças de gados.

Em fiscalização na MT-472, dois indivíduos foram presos durante abordagem em uma caminhonete C10 de cor verde. O veículo estava carregado com suínos que haviam sido roubados da fazenda. Foi encontrado dentro do veículo duas espingardas, um revólver calibre .32 e um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

A dupla confessou para a PM que participou do crime de roubo.

Durante diligências, mais dois suspeitos foram presos. Um dos indivíduos estava em um caminhão carregado com 26 cabeças de gado, na região do Distrito de Placa Santo Antônio parado no acostamento da rodovia BR-364.

Outro suspeito estava em um veículo Corsa sedan prata, parado exatamente na retaguarda do caminhão.

Durante a abordagem foi identificado que se tratava dos outros indivíduos que estavam envolvidos no roubo.

Os suspeitos afirmaram que o gado seria descarregado no Distrito de Fátima de São Lourenço e disseram ainda que já teriam realizado um outro translado anterior de uma carga de 21 cabeças para uma estância.

A guarnição foi até o local e recuperou as 21 cabeças de gado. O proprietário da referida estância foi detido, bem como uma espingarda calibre .28 que foi localizada no interior da residência, uma pistola cal. 9mmm, dois carregadores, 27 munições intactas do mesmo calibre e dois marcadores de gado.

O ROUBO

Um funcionário da fazenda disse aos policiais que por volta de 5 horas da madrugada de quinta-feira (26), um individuo encapuzado entrou na propriedade pelo pasto e rendeu todos que estavam na residência.

Ainda conforme informações, todas as vítimas foram mantidas em cárcere privado, amarradas, para que todo o processo de juntada do gado e embarque pudesse ser realizado.

Já por volta de 8 horas dois caminhões chegaram na propriedade, uma VW/24.250, cor branca, e o caminhão Mercedes.

Os motoristas disseram que foram ao local para realizar um frete, mas ao chegarem na propriedade foram surpreendidos pelos suspeitos, que os renderam e os colocaram juntos com as outras vítimas na sede da fazenda também amarrados.

O caminhão VW foi abandonado pelos suspeitos devido a um bloqueio no rastreador, no entanto, utilizaram o outro caminhão para realizarem o translado dos animais roubados da fazenda.

Salienta-se ainda que o veículo C10 bem como a carga de suínos que continha na carroceria é produto de roubo, que o proprietário, chegou por volta de 8 horas na fazenda que estava acontecendo o roubo, e também foi surpreendido pelos indivíduos que utilizaram o veículo para o embarque de suínos que é de propriedade da mesma fazenda.

DENÚNCIA DO ESTUPRO

Durante a confecção do BO a mulher de 30 anos, que é esposa do funcionário da fazenda, afirmou que um dos indivíduos envolvidos a levou juntamente com a filha de 12 anos, para um curral afastado da sede.

A vítima foi obrigada com uma arma pontada para a cabeça a baixar a roupa e em seguida foi abusada sexualmente com conjunção carnal.

Ainda conforme informações, momentos antes o indivíduo havia tentando abusar da adolescente. A menina foi rendida pelos suspeitos e afirmou que um suspeito com o intuito de intimidá-la, realizou disparos de arma de fogo em sua direção, no entanto não a atingiu.

Todos os suspeitos detidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, bem como todo o material apreendido e recuperado afim de que sejam tomadas as providências que o caso requer.

MATERIAL APREENDIDO :

• 01 Pistola Taurus 9 mm

• 02 Carregadores de Pistola

•27 Munições Intactas 9mm

•03 Espingardas

•01 Simulacro de Pistola

• 01 Revólver Calibre .32

•01 Veículo Corsa Clássico

•07 Cartuchos Cal .28

• 05 Munições Cal. .22 sendo uma deflagrada.

MATERIAL RECUPERADO

•01 GM C10 com Carga de Suíno.

• 01 Caminhão Mercedes

•47 Cabeças de Gado.

•R$ 202,00 em espécie.