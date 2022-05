Criminosos invadem alojamento, amarram trabalhadores e levam caminhonete

Um alojamento foi invadido e 6 trabalhadores foram feitos reféns durante um roubo em Barra do Bugres (MT). Dois suspeitos foram presos e a PM apreendeu um revólver calibre 38, uma Caminhonete Toyota Hilux (Recuperada em Jangada) e um notebook.

A PM recebeu a denúncia do roubo e ao chegar no endereço encontrou um dos suspeitos em posse de uma arma de fogo. Ao visualizar a guarnição, o indivíduo fugiu pulando o muro dos fundos da casa. Ao receber voz de prisão, o indivíduo desobedeceu e apontou a arma para os policiais.

Diante da situação, a PM fez um disparo de arma de fogo. O suspeito dispensou a ama de fogo e continuou fugindo.

A PM encontrou as vítimas no chão com as mãos e pés amarrados.

As vítimas disseram que são funcionários de uma empresa responsável pelas obras do Posto de Pedágio e que a casa funciona como alojamento. As vítimas relataram ainda que estavam dentro da residência quando 6 indivíduos invadiram o local e anunciaram o roubo.

Os suspeitos amarraram as vítimas e levaram uma caminhonete Hilux. Parte dos suspeitos fugiram com o veículo enquanto dois ficaram com as vítimas por aproximadamente 40 minutos.

O veículo foi localizado após investigação do serviço de inteligência do GEFRON. A caminhonete roubada foi apreendida pela guarnição de Rosário juntamente com a guarnição de Jangada.

Dois suspeitos foram presos e reconhecidos pelas vítimas.