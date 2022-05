Cuiabá enfrenta Athletico-PR pelo Brasileirão neste domingo (29)

Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam no domingo (29.05), às 17h (de Cuiabá), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Com valores a partir de R$ 10, o Cuiabá iniciou a venda de ingressos, que segue até o dia da partida.

O Cuiabá ocupa hoje a 16ª posição na tabela do Brasileirão, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. São oito pontos conquistados em sete partidas disputadas.

“A presença da torcida é fundamental para que o Dourado consiga um bom resultado em casa e avance na tabela do brasileirão. Com torcedores apaixonada e ingressos mais acessíveis, vamos incentivar o Cuiabá a sair de perto da zona de rebaixamento”, destacou Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer.

Os preços para o duelo estão em promoção e custam entre R$ 10 e R$ 150, dependendo do setor, enquanto no Camarote Oeste é de R$ 400 inteira e R$ 340 meia, com open bar e open food. Os setores Leste Superior e Inferior, Oeste Inferior, Camarote Oeste e Sul Inferior estão disponíveis para os torcedores do Dourado. Aos visitantes, o setor é o Norte Superior.

O clube disponibilizou vários pontos de vendas, além da comercialização online pelo www.tickethub.com.br.

Sócio-torcedor do Dourado tem que realizar o check-in até um dia antes da partida, ou seja, até meia-noite de sábado (28 de maio). Basta acessar o www.sociodourado.com.br.