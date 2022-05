De volta à sobriedade

Os vereadores de Rondonópolis apreciaram ontem, 11, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo cujo objeto é do maior interesse a todos nós; a criação de um pátio para apreensões de veículos irregulares.

Durante a campanha eleitoral de 2016, o então deputado estadual José Carlos do Pátio, candidato a prefeito naquele pleito, afirmou com todas as letras: “eu vou acabar com o pátio de apreensões de veículos de Rondonópolis. Só serve para prender (sic) moto de trabalhador”. O aplauso fácil que ele buscava dos eleitores custou-lhe muito caro.

É que, sem ter onde depositar os veículos irregulares (com documentação vencida, sem equipamentos obrigatórios de segurança, conduzidos por pessoas sem habilitação etc), as polícias, especialmente a militar, deixaram de realizar abordagens sistemáticas em nossa cidade e, sem fiscalização, o trânsito ficou caótico por aqui. Além de fechar o pátio de apreensões, o já prefeito José Carlos do Pátio não renovou o contrato com a empresa que prestava serviços de fiscalização eletrônica de velocidade e avanço semafórico, deixando de coibir, assim, esses dois principais comportamentos causadores de acidentes. Some-se a essa falta de fiscalização a ineficiência do sistema de transporte coletivo, que obriga os trabalhadores, especialmente os mais jovens, a adquirir sua motocicleta (às vezes sem ter passado por uma auto escola), e temos a “tempestade perfeita” para o aumento no número de ocorrências no trânsito.

Como é sabido, os acidentes acabam “estourando” no sistema de saúde do município que, em razão dos atendimentos de urgência e emergência prestados às vítimas, não consegue realizar as cirurgias eletivas – já que os centos cirúrgicos estão ocupados a todo instante por pacientes politraumáticos em decorrência dos acidentes – e se vê, vez ou outra, com “gargalos” de atendimento na UPA. Sem falar no dispêndio financeiro disso tudo. Um volume obsceno de dinheiro é gasto anualmente pela prefeitura só para tais serviços (médicos, ambulatoriais, hospitalares, cirúrgicos, medicamentosos, fisioterápicos etc). E, para além desse custo, há ainda o benefício pago pelo INSS para o cidadão em momentos assim. Mais dinheiro.

Para nós sociedade, seria muito mais barato se pudéssemos evitar os acidentes de trânsito, o que só é possível com educação e fiscalização, nessa ordem. O prefeito, afinal, acena para a fiscalização. Mas, de bom alvitre seria que ele começasse pela educação. Campanhas massivas de informação e conscientização (inclusive para crianças) surtem efeito muito rápido no comportamento dos motoristas e pedestres. Além disso, as campanhas de conscientização se prestariam a avisar os usuários sobre o controle mais rigoroso no trânsito que a prefeitura pretende fazer.

De qualquer forma, vejo o Zé do Pátio voltando à sobriedade. Não se pode esperar ordem sem cumprimento de regras. E não se pode esperar cumprimento de regras sem a devida fiscalização e punição de eventuais infratores. Só gostaria de ver o governo do Estado desencadeando um mutirão para regularização dos veículos e dos condutores para, só então, começar a realizar as blitzes anunciadas.