Deputado destina R$ 350 mil ao setor esportivo de Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rondonópolis (SAEL) foi contemplada com emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Claudinei (PL), no valor de R$ 350 mil, para a aquisição de ônibus climatizado com 40 lugares para atender o público que está inserida em projetos esportivos do município.

“Conseguimos com êxito a liberação desse importante recurso para atender a área de esporte de Rondonópolis. Firmamos esse compromisso no início de 2021, após tomarmos conhecimento da necessidade de uma condução para atender principalmente, os idosos que praticam atividades de hidroginástica pelo município. E, claro, esse transporte vai poder ajudar e, também, no transporte dos atletas do município em campeonatos regionais”, posicionou o parlamentar.

Contrapartida

Ao receber a demanda, Claudinei tomou ciência que o custo do veículo seria um pouco acima de R$ 350 mil e, assim, em outubro de 2021, em reunião na prefeitura municipal, o gestor municipal José Carlos do Pátio (PSB) havia se prontificado a dar uma contrapartida do recurso para a aquisição do ônibus após a liberação da emenda parlamentar.

“Agradeço a emenda para o ônibus e agradeço à Secretaria de Esportes. Faltava um ônibus aqui, foi uma tacada inteligente. Entrou com esse valor e eu estou satisfeito. Vou entrar com a contrapartida. A minha vontade é investir muito na área de esportes. O deputado foi bastante sensível nessa escolha”, declarou o gestor municipal durante o encontro.

Projeto

Com o veículo, um dos projetos a serem atendidos é o Acqua, Saúde e Hidroginástica que é direcionado ao público de diabéticos, obesos, hipertensos e idosos, sendo que são atendidas cerca de 600 pessoas.