Deputado realiza Sessão Solene para homenagear profissionais da educação e servidores públicos

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) irá realizar nesta quarta (04) uma Sessão Solene Especial na Assembleia Legislativa para homenagear profissionais da educação, professores de educação cristã e servidores públicos do Estado de Mato Grosso. A solenidade ocorrerá no Plenário Renê Barbour a partir das 19h.

Atuante no parlamento na área da educação e em defesa da valorização dos servidores públicos do Estado, o deputado Thiago Silva tem como objetivo prestar uma série de homenagens a pessoas que já contribuíram em Mato Grosso na área educacional, religiosa e com relevantes trabalhos no serviço público. Na oportunidade, o deputado irá entregar aos homenageados, em nome da Assembleia Legislativa, Títulos de Cidadão Mato-grossense e Moções Honrosas de Aplausos.

“Para mim é um sentimento de imensa alegria prestar homenagem a servidores públicos e professores que dedicam suas vidas para servir ao próximo com honradez e empenho. Também sou professor e servidor público, conheço bem de perto a realidade e como deputado representante de Mato Grosso, nada mais justo do que entregar essas honrarias do Legislativo Estadual que representam a relevância desses profissionais que fazem do nosso Estado uma terra de mais oportunidades e um dos Estados que mais crescem no país”, disse o deputado Thiago Silva.

Ao todo serão mais de 100 homenageados de vários municípios de Mato Grosso, como professores de educação cristã da Assembleia de Deus, professores da rede pública e privada, servidores públicos estaduais do Intermat, Desenvolve MT, Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e Secretaria Estadual de Educação.

“É um motivo de honra poder participar desta noite festiva onde a Assembleia Legislativa presta merecida homenagem a pessoas que vestem a camisa no que fazem e ajudam a construir uma sociedade mais justa”, disse a professora Eliana Xavier.

A solenidade contará com a presença de familiares dos homenageados, servidores da Assembleia Legislativa e a imprensa local.