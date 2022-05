Derf prende 5 pessoas envolvidas em roubos na região da Vila Aurora

Quatro homens e uma mulher foram detidos pela Derf de Rondonópolis na tarde desta terça-feira (31) nos bairros Vila São José e Vila Paulista, após um trabalho investigativo da equipe. Um deles é menor de idade.

De acordo com o delegado Fábio Nahas, as investigações iniciaram depois de uma série de roubos ocorridos na região da Vila Aurora. Com as imagens e relatórios das testemunhas, eles começaram a monitorar os suspeitos na Vila São José e na Vila Paulista.

Após mais um roubo ocorrido na noite de ontem (30), eles conseguiram prender o grupo.

Eles devem responder por tráfico, associação para o tráfico e dois deles em flagrante por roubo. Um revólver calibre 38 foi apreendido, drogas e apetrechos para o tráfico.