Dia do Orgulho Nerd: o que assistir para comemorar a data?

Em 25 de maio, em homenagem ao escritor Douglas Adams, o mundo celebra o Dia do Orgulho Nerd. Mesmo que por muito tempo essa palavra tenha sido carregada de algum tom pejorativo, atualmente, é possível afirmar que é divertido ser nerd, sobretudo pela quantidade de obras incríveis consumidas por esse tipo de público.

Pensando nisso, aproveite nossa lista de recomendações e saiba o que assistir neste dia tão divertido que representa um mundo fantástico e cheio de possibilidades.

Community (2009-2015)

Ambientada em uma universidade fictícia no estado do Colorado, os personagens dessa série são alunos de diversos cursos de graduação que se unem em um grupo de estudos para compartilharem seus conhecimentos.

Dentro desse contexto, alguns nerds surgem, como Abed Nadir (Danny Pudi), que estuda cinema e é um fã apaixonado pelo universo televisivo, além de Annie (Alison Brie), Troy (Donald Glover), Shirley (Yvette Nicole Brown) e Jeff (Joel McHale). A cada novo episódio, uma nova experiência é proporcionada aos espectadores, que podem se surpreender com a forma em que a narrativa é contada.

O Senhor dos Anéis: Versões Estendidas

Recentemente, as versões estendidas dos filmes originais de O Senhor dos Anéis chegaram ao streaming. Todas elas estão disponíveis no HBO Max, contando com cenas inéditas pensadas para os três longa-metragens — A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei — que compõem a saga da Terceira Era na Terra-média. A narrativa é composta por muita fantasia, aventura, ação e personagens cativantes; todos eles criados por J.R.R.Tolkien.

Vale destacar ainda que essa é uma ótima oportunidade para quem nunca assistiu as produções e está ansioso para conferir a série do Amazon Prime Video, que tem previsão de estreia para 2 de setembro deste ano.

Spaceballs (1987)

De um jeito divertido e repleto de referências interessantes, conheça Spaceballs (ou S.O.S. Tem um Louco Solto no Espaço, em português). Escrito e dirigido por Mel Brooks, uma lenda da comédia, o público conhece mais detalhes sobre o planeta titular, cujos habitantes parecem ter saído diretamente de uma guerra nas estrelas com alguma nova esperança no retorno de grandes guerreiros.

Usando e abusando de recursos criativos, como a quebra da quarta parede, o filme já se tornou um clássico indispensável para todos os fãs de cultura pop!

Genshiken (2004)

Você pode assistir esse anime diretamente no Crunchyroll, um streaming dedicado quase exclusivamente a esse tipo de conteúdo. Em Genshiken, os personagens principais são nerds que gostam de passar seu tempo livre na companhia de mangás, videogames e jogos de RPG. Para compartilharem seus hobbies, eles criaram um grupo estudantil dentro da universidade, conseguindo até mesmo uma sala para se reunirem.

Aos poucos, os espectadores se envolvem com personagens que estão passando por processos de autoaceitação, bem como entendendo mais sobre o mundo dos nerds, que possuem até mesmo eventos para demonstrarem seu amor por obras tão especiais.

Monty Python’s Flying Circus (1969-1974)

Com a série principal disponível na Netflix, o grupo britânico formado por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin e Terry Gilliam marcou a história do humor com esquetes divertidas, ácidas e com toques críticos. Além disso, os Pythons também ficaram muito famosos por desenvolver filmes engraçados e repletos de polêmica, como Em Busca do Cálice Sagrado (1975), A Vida de Brian (1979) e O Sentido da Vida (1983).

Essa é uma recomendação interessante para a data comemorativa em questão, pois muitos dos membros do grupo podem ser considerados “nerds fazendo/criando nerdices”. Além disso, Douglas Adams escreveu algum material para o grupo enquanto roteirista durante um tempo.

Scott Pilgrim Contra o Mundo (2010)

Baseado nos quadrinhos de Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim (vivido por Michael Cera) é um personagem um tanto quanto desajustado, que divide apartamento com Wallace (Kieran Culkin). Em determinado dia, ele se apaixona perdidamente por Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), uma garota que parece impossível de ser conquistada. Mas ela acaba gostando de Scott.

No entanto, o que ele não esperava é que teria que derrotar todos os ex-namorados de Ramona para finalmente conseguir o coração da garota. Com uma narrativa e estética muito similares às de videogames, o filme de Edgar Wright consegue ser criativo, divertido e muito envolvente.

O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005)

Por fim, que tal conferir a adaptação cinematográfica da obra-prima do escritor que deu origem ao Dia do Orgulho Nerd? Douglas Adams criou um livro divertido, com piadas interessantes, personagens cativantes e muita aventura para seus leitores.

Embora muitos tenham críticas ferozes a esse filme, é possível afirmar que ele é muito importante em um contexto mais amplo, pois ajudou outros tipos de público a conhecerem a narrativa do escritor. Infelizmente, Adams morreu em 2001, mas deixou um imenso legado aos fãs com Arthur Dent, Ford Prefect, Zaphod Beeblebrox, o androide Marvin e Trillian.

Gostou da lista? Então não deixe de aproveitar essa data tão importante para conferir todas essas recomendações divertidas.