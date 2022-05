Duas pessoas ficam gravemente feridas após batida entre motos em cruzamento

Uma mulher de 56 anos e um jovem ficaram gravemente feridos após uma colisão entre motos no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Dom Pedro II, no Centro, neste domingo (15), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, a mulher seguia pela Dom Pedro II em uma moto Biz quando foi surpreendida pelo jovem que seguia em uma moto Honda Start 160 pela avenida Amazonas.

Testemunhas disseram que o jovem motociclista não respeitou a sinalização que estava no vermelho, invadiu a preferencial e provocou a colisão.

Após a batida, as duas vítimas ficaram em estado grave, foram socorridas pela equipe do SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional.