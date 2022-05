Duas pessoas morrem após batida entre carro e carreta na BR-070

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro Picape e uma carreta na madrugada desta quinta-feira (12), no km 510 da BR-070, conhecida como Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá (MT). As duas vítimas fatais estavam no carro.

O motorista do veículo de carga não teve ferimentos.

A equipe médica da concessionária Rota do Oeste que administra o trecho esteve no local e constatou as mortes das vítimas.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram na ocorrência.

A PRF informou que a rodovia chegou a ser bloqueada nos dois sentidos, mas foi liberada às 8h.

As causas do acidente estão sendo investigadas.