Dupla é presa após sequência de furtos em residência e igrejas

Dois jovens foram presos pela Polícia Militar (PM) suspeitos de invadirem uma casa e duas igrejas neste domingo (14), em São Pedro da Cipa (MT). A dupla é suspeita de furtar uma moto e vários objetos. Os materiais foram recuperados pela PM.

A guarnição recebeu a denúncia informando que um dos indivíduos havia chegado em casa com vários objetos que possivelmente seriam produtos furtados. A mãe do suspeito levou a PM até a casa dela e disse que o filho estava dormindo. Ao chegar no local, a Polícia constatou os fatos e encontrou o indivíduo dormindo.

Ao ser questionado, o rapaz confessou que furtou os materiais de duas igrejas com a ajuda de um comparsa.

Ao deslocar em uma das igrejas, o secretário do templo disse que percebeu que a porta da tesouraria estava arrombada e que sentiu falta de um notebook que não foi encontrado. Já a zeladora da 2ª igreja furtada reconheceu os produtos furtados como sendo da igreja.

No decorrer das diligências, uma outra vítima informou que uma motocicleta Honda havia sido furtada no quintal da própria residência.

O suspeito também confessou ter furtado a moto e disse que juntamente com a ajuda do comparsa haviam escondido o veículo nos fundos de uma das igrejas.

Diante das informações, o suspeito recebeu voz de prisão, tentou resistir, mas acabou preso.

Os suspeitos e os objetos furtados foram encaminhados para a Delegacia.

O Boletim de Ocorrência foi confeccionado para providências cabíveis.