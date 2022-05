‘É bom Leonardo DiCaprio ficar de boca fechada’, afirma Bolsonaro

Após ser alvo de uma declaração do ator americano Leonardo DiCaprio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (3), que “é bom o DiCaprio ficar de boca fechada”.

“Está o DiCaprio botando fotografia de 20 anos atrás. Agora o DiCaprio tem que saber que a própria diretora da OMC falou que, sem o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada, em vez de ficar falando besteira por aí”, disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores, no Palácio do Alvorada.

Segundo o presidente, o agronegócio é um exemplo para o mundo, assim como a preservação ambiental. “Tanto é que a Europa está mudando a legislação ambiental. Não adianta fazer vídeo mentiroso, dizer que está tudo pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima no mundo, não funciona”, completou.

No fim do mês de abril, Bolsonaro respondeu a uma postagem do ator americano, que fazia um apelo aos jovens brasileiros para que votem nas próximas eleições de modo a impulsionar o que chamou de mudança para um “planeta saudável”.

Em resposta, o presidente agradeceu e disse que “é muito importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições”. Bolsonaro afirmou que o povo brasileiro decidirá “se quer manter a soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros”.

Não é a primeira vez que Bolsonaro e DiCaprio trocam acusações e ironias. Em novembro de 2019, o presidente disse que o ator estava pagando para promover queimadas na Amazônia. “Agora, Leonardo DiCaprio é um cara legal, né? Dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia”, declarou o presidente a apoiadores.