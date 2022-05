Edital de concurso de produção audiovisual é lançado em Rondonópolis

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP/MT), através da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística da comarca de Rondonópolis e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI)“ Estamira Gomes de Sousa”, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), lançaram na terça-feira (17) o edital para o 1º Concurso Audiovisual e Educação Socioambiental que oferece R$ 150 mil em premiação. Hoje (19), os organizadores estiveram reunidos com o prefeito José Carlos do Pátio, na Sala de Reuniões do Paço, e ele sinalizou favorável a uma parceira na ação e colocou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a disposição para compor o projeto.

“Achei muito interessante o projeto, porque isso tem sido muito discutido na minha gestão e envolver a sociedade nessa questão ambiental, através da educação ambiental, acredito que seja o caminho tanto para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, quanto na limpeza de nossa cidade”, disse o prefeito.

De acordo com o promotor de Justiça, Ari Madeira Costa, o objetivo é incentivar a sociedade, através de narrativas audiovisuais, a refletir e construir propostas práticas de curto, médio e longo prazo. Temas como educação, saúde e segurança ambiental, elaboração de políticas de despoluição dos rios e córregos urbanos, preservação das nascentes, entre outros, que alertem para os perigos da deposição irregular de lixo, queimadas urbanas, a supressão irregular de vegetação, os maus-tratos e abandono de animais e terrenos baldios.

Segundo a gerente do NEABI e também coordenadora do concurso, professora doutora Priscila de Oliveira Xavier Scudder, o concurso se ocupa também de estimular a reflexão sobre as desigualdades sociorraciais e o racismo ambiental no município. “Ao observara geografia da cidade, a forma como a distribuição do saneamento, de pavimentação e iluminação das vias públicas, a efetividade de limpeza urbana, a frequência com que a manutenção das áreas verdes é efetivada nos bairros, será possível elaborar proposições que enfrentem essas problemáticas e ao mesmo tempo educar para as relações étnico-raciais”, explica.

Como tema “Por um grito, eu canto: alternativas socioambientais para Rondonópolis”, o concurso vai premiar nove produções de curtas-metragens amadores nas modalidades documentário e/ou ficção, com duração mínima de dois minutos e máxima de dez minutos, gênero livre. A premiação será dividida em três categorias: I – Sociedade Civil e Professor de Educação Básica; II- Estudantes do Ensino Médio e III- Estudantes Universitários. O 1º lugar de cada categoria será contemplado com R$30 mil, o 2º lugar R$15 mil e o 3º colocado R$5 mil.

Inscrições

As inscrições abrem no dia 30 de maio e seguem até o dia 30 de julho no link https://neabiufr.wixsite.com/neabi-ufr/concurso. As propostas podem ser individuais ou coletivas, de até cinco pessoas.

Todas as informações podem ser adquiridas no edital do concurso, através do link.

LINK EDITAL: https://bd1b43f9-4c36-4a69-91c…