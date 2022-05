Em Assembleia, servidores municipais sinalizam Estado de Greve

Os servidores públicos do Muncípio de Rondonópolis sinalizaram, em Assembleia Geral, na tarde desta quinta-feira (5) aderir ao chamado Estado de Greve. O termo implica uma espécie de “alerta” a Prefeitura, prevendo a paralisação imediata caso fracassem as negociações junto ao Poder Executivo.

Na lista de reivindicações dos servidores públicos, o pagamento do Reajuste Geral Anual referente ao ano de 2020 (em 2021, segundo, afirmam, foi pago abaixo do esperado), valorização das categorias, reposição salarial e revisão do Plano de Cargos Carreiras e Salários, entre outros. A assembleia segue coordenada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) de deverá se estender até o início da noite.

Servidores da Saúde, Educação, Autarquias, Instrumentais, Agentes de Endemias, entre outros, estão reunidos no clube dos servidores. A reportagem do portal Agora MT acompanhou o início das tratativas. “Nossa mobilização aqui sinaliza um basta. Tentamos de todas as formas um diálogo com o prefeito. Não quero dialogar com o secretariado, mas, sim, com quem tem o poder da caneta”, disse a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

Segundo afirma, o déficit financeiro dos servidores municipais em Rondonópolis chega a casa dos 14,58%. “Os servidores estão sem valorização. Estão sendo desrespeitados. Recurso o Município tem. E se tem recurso, tem que aplicar”, defende.

A partir da adesão ao Estado de greve, novas mobilizações dos servidores deverão ser convocadas. Caso não haja negociação das categorias junto ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB), não está descartada a paralisação dos profissionais.