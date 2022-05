Em Cuiabá, Mandetta diz que candidatura de Bivar não interfere em palanque de Mauro Mendes

O ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta (UB), visitou o Palácio Paiaguás, sede do Poder Executivo estadual, nesta quinta-feira (19). Paralelo à pauta oficial, falou da corrida eleitoral de 2022 e disse que a eventual candidatura do presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, à presidência não atrapalha o projeto -nem o palanque- do atual governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB).

Bivar se lançou como pré-candidato ao Planalto dias após a derrocada do ex-juiz Sérgio Moro (UB) e se colocou como opção à terceira via. O palanque de Mauro em Mato Grosso, porém, deverá se ocupar de nomes alinhados ao projeto bolsonarista. O próprio governador e o atual chefe do Planalto se aproximaram desde a última visita de Jair Bolsonaro ao Estado. O cenário está praticamente fechado.

“Acho que é indiferente, não influencia. O eleitor vai fazer uma análise muito daquilo que está próximo dele”, disse Mandetta ao ser questionado pela imprensa cuiabana. “O eleitor quer saber quem é que vai administrar Mato Grosso, se eles vão continuar com um Estado com contas equilibradas, com capacidade de investimento, recuperando o sistema de Saúde”, afirmou. “Vejo que o Mauro fez um trabalho monumental aqui em Mato Grosso e deve estar caminhando para uma reeleição”, pontuou.

Para Mandetta, o eleitor não faz voto verticalizado, ou seja, vota em presidente, governador e senador apenas se estiverem na mesma chapa. “Eu acho que vai ter muito voto cruzado. Você vai ver gente que vota no Lula votando no Mauro porque reconhece o trabalho dele dentro de Mato Grosso e vai ver a coisa contrária também. Eu acho que o eleitor não vai ter voto verticalizado, voto assim de começo ao fim”, avaliou.

O ex-ministro também afirmou não crer em cobrança ou pressão do partido em cima de Mendes em caso de apoio à reeleição de Bolsonaro.