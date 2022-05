Em depoimento, Borgato não responde a perguntas sobre envolvimento com o tráfico nem diamantes embaixo da cama

O ex-secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, prestou depoimento, nesta segunda-feira (2) nas dependências da Penitenciária Geral do Estado (PCE), onde segue preso desde o dia 19 de abril. Perguntado sobre seu envolvimento com o esquema de tráfico internacional de drogas revelado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Descobrimento, ele preferiu ficar em silêncio.

Borgato também não respondeu aos questionamentos sobre os diamantes encontrados com ele no dia da prisão, em Cuiabá. As pedras preciosas e uma grande quantia em dinheiro, entre dólares e reais, foram encontradas embaixo da cama do ex-secretário.

Segundo a PF, Borgato tinha o apelido de “índio” nas mensagens interceptadas. Ele seria o responsável pela facilitação da entrada das drogas vindas da Bolívia passando por Mato Grosso. A Operação Descobrimento também prendeu o advogado e lobista do VLT Rowles Magalhães e a doleira Nelma Kodama, presa em um hotel de luxo em Lisboa.