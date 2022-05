Em inauguração, “Véio da Havan” rasga elogios a Bortolin

O empresário bolsonarista Luciano Hang, o “Véio da Havan”, inaugurou sua 17ª loja em Mato Grosso, desta vez em Primavera do Leste. No evento de inauguração, rasgou elogios ao prefeito Léo Bortolin (MDB).

Hang agradeceu pela celeridade na concessão de documentos. “Sete dias para dar o alvará”, comemorou o empresário. “Essa é a cidade do liberalismo econômico”, completou.

O polêmico empresário elogiou, ainda, a postura de Bortolin na condução frente à pandemia. “O comércio não fechou, a indústria não fechou”, disse.

De fato, Primavera do Leste foi um dos municípios que adotou uma estratégia menos rígida quanto ao fechamento das atividades no pico nos casos de Covid-19. À época, o caso gerou revolta de prefeitos da região, especialmente o de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, que criticou o fato de pacientes dos municípios vizinhos, entre eles Primavera, serem atendidos em unidades de saúde de Rondonópolis. O prefeito chegou a reservar leitos exclusivos para pacientes locais.

Veja o vídeo: