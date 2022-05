Em sete dias, propriedade de idoso é incendiada pela segunda vez em Rondonópolis

Propriedade de um idoso é incendiada pela segunda vez em uma semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar chamas de um terreno que fica na MT-130, após a rotatória do bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis-MT.

Com informações do Sargento Salvador do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para apegar um princípio de incêndio e ao chegarem no local se depararam ser o mesmo endereço da casa que ficou destruída no último dia 27 de abril.

O dono da residência, é um idoso que tem dificuldade de enxergar com uma das vistas.

Na data de hoje o incêndio criminoso aconteceu no interior do quintal e a sete dias atrás uma das casas que tem no local ficou destruída.

O caso segue em investigação.