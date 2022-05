Flávio agradece apoio a Bolsonaro e cita reeleição de Wellington

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgou um vídeo para demonstrar apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes (PL).

No vídeo, Flávio fala da importância de o presidente contar com uma boa base no Senado e na Câmara dos Deputados para garantir a governabilidade.

Segundo o filho do presidente, um suporte no Congresso Nacional é importante para fazer o Brasil avançar em diversas pautas.

“É muito importante termos um time completamente alinhado com Bolsonaro para continuar tocando as pautas que são vitais para nós no nosso país”, disse ele na publicação.

Por meio de sua assessoria, Fagundes disse que também acredita que é hora de fortalecer o governo no momento que, segundo ele, o Brasil começa a retomar o seu crescimento econômico e a avançar em programas sociais.

“Temos muito trabalho para garantir muitos avanços que estão sendo construídos”, disse.