Em visita à Santa Casa, Wellington reforça compromisso com estruturação tecnológica e parceria para hospital-escola

O senador da República, Wellington Fagundes (PL) visitou neste domingo (22) as dependências da Santa Casa de Rondonópolis, em especial a extensão do centro cirúrgico do hospital filantrópico, que hoje conta com a Central de Material de Esterilização, viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada em conjunto pelo senador e o deputado federal José Medeiros (PL).

Com a aquisição do equipamento, todo material que sai do centro cirúrgico passa por um rigoroso processo de esterilização, com impressão em comprovante dos dados de cada procedimento, de acordo com o material esterilizado e processo aplicado, possibilitando mais segurança aos pacientes e rastreabilidade. “Um equipamento necessário para uma instituição do porte da Santa Casa”, destacou a superintendente executiva do hospital filantrópico, Bianca Talita Franco.

Acompanhado do senador da República estavam a superintendente e o vereador por Rondonópolis e médico de formação, José Felipe Horta. “Tenho orgulho de estar em um partido junto a lideranças que investem na Saúde. Investir na Saúde é dar qualidade de vida para a nossa população”, disse o vereador.

Fagundes percorreu os corredores do hospital. Somente em 2021, mais de 200 mil atendimentos foram realizados pela Santa Casa de Rondonópolis, graças à destinação de emendas parlamentares para a realização de obras de ampliação e o empenho da diretoria e profissionais que nos últimos anos atuaram em prol da reorganização financeira da instituição. De 2019 a 2022, o equilíbrio nas contas possibilitou à Santa Casa inaugurar alas, além da ampliação de leitos e da estrutura de todo o complexo hospitalar, aumentando a prestação de serviços aos 20 municípios da região Sul do Estado. “Hoje a Santa Casa não é somente um hospital de Rondonópolis, da região ou do Estado. É também. Mas seguimos trabalhando até com projetos para a padronização de pesquisas em nível internacional no pós-Covid”, destacou Bianca.

Recentemente, o hospital filantrópico inaugurou o centro de radioterapia e passou por reformas nas dependências do prédio principal. Conta com alas de UTI adulto e pediátrica, UTI Neonatal e realiza procedimentos médicos especializados, incluindo cirurgias de peito aberto. “O que nós queremos é que tudo o que haja de mais moderno em tecnologia voltada à Saúde esteja aqui neste hospital. Trabalhar para manter o Governo Federal sempre presente, pois quando isso acontece quem ganha é a nossa população”, disse Wellington.

Futuro

Fagundes aproveitou a visita para agradecer ao empenho das equipes atuantes na Santa Casa e comentou a sequência das articulações políticas em prol da Saúde. “Quero agradecer ao presidente [Jair] Bolsonaro (PL) e já estamos conversando também com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB) para que a gente possa ampliar ainda mais esta relação em prol da estruturação da Santa Casa de Rondonópolis”, disse.

Em Brasília, também com atuação direta do senador da República junto ao Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (17) a inclusão de hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, na Medida Provisória 1090/21, que permite a renegociação de débitos com a União. O refinanciamento de empresas incluído na MP tem o objetivo de incentivar a recuperação econômica, com a possibilidade de desconto de 65% e a divisão em até 120 parcelas. “Felizmente a Santa Casa de Rondonópolis tem uma dívida relativamente pequena, mas a questão é importante para todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil”, argumentou o senador da República.

Hospital Escola

Ainda na visita, foi discutida a viabilização de uma parceria, via convênio, junto a Universidade Federal de Rondonópolis, para que a Santa Casa se torne um hospital-escola, com a atuação dos estudantes de Medicina. O curso superior também foi uma luta antiga do senador, que, entre outras ações, destinou emendas parlamentares para a construção dos blocos de ensino. O próximo passo será licitar a criação do ambulatório-escola, na Santa Casa ou no próprio campus.

Em 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) referente ao ano de 2019.

Entre todos os cursos de medicina analisados no Brasil, o curso da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) obteve o conceito máximo (nota 5), conquista alcançada por apenas 19 programas em território nacional. A nota posiciona a UFR em 5º lugar no Conceito Enade contínuo que classifica o nível de excelência dos 232 cursos de Medicina do país.

O Enade faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e constitui um indicador de qualidade que mensura o grau de conhecimento dos estudantes em relação aos conteúdos ensinados durante o curso, além de avaliar as habilidades e competências inerentes a profissão.