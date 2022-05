Encerra a terceira etapa regional dos Jogos Escolares e Estudantis de Seleções Mato-grossenses

A terceira etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, que foram sediados em Tangará da Serra, terminou nesta quinta-feira (05.05). Realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o município-sede, as competições definiram as equipes campeãs da região esportiva Médio Norte.

De 30 de abril a 05 de maio, mais de 500 estudantes competiram nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei. Ao todo, participaram 61 equipes dos municípios de Arenápolis, Barra do Bugres, Diamantino, Jangada, Nobres, Nova Olímpia, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

Nos Jogos Escolares, que abrangem atletas de 12 a 14 anos, as equipes campeãs garantiram as vagas para a fase estadual a ser realizada de 16 a 22 de julho, no município de Sorriso.

Já os Jogos Estudantis são disputados por seleções municipais formadas por estudantes de 15 a 17 anos. Os municípios campeões de cada modalidade e gênero avançam para a etapa estadual, que será realizada de 24 a 30 de julho, em Lucas do Rio Verde.

Equipes campeãs da etapa regional dos Jogos Escolares

Basquete masculino: Colégio Ideal, de Tangará da Serra

Basquete feminino: Instituto Presb. de Educ. Simonton, de Tangará da Serra

Handebol masculino: E.E Duilio Ribeiro Braga, de Arenápolis

Handebol feminino: E.E Ten. Salomão F. Piovesan, de Tangará da Serra

Futsal masculino: E.E. Damião Mamedes do Nascimento, de Jangada

Futsal feminino: E.E Pref. Mario Abraão Nassarden, de Nobres

Vôlei masculino: E.E Prof. João Batista, de Tangará da Serra

Vôlei feminino: E.E Plena de São José Do Rio Claro

Seleções municipais campeãs da etapa regional dos Jogos Estudantis

Basquete masculino: Tangará da Serra

Basquete feminino: não houve seleção inscrita

Handebol masculino: Tangará da Serra

Handebol feminino: Tangará da Serra

Futsal masculino: Jangada

Futsal Feminino: Tangará da Serra

Vôlei masculino: Tangará da Serra

Vôlei feminino: Tangará da Serra