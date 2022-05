Entrega de notebooks fortalece avanços tecnológicos da Polícia Civil em todo estado

A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Execução Estratégica (DEE) em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação (COTI), está entregando notebooks para uso das unidades policiais de todo estado. Os 350 notebooks de última geração e já configurados para o uso policial foram adquiridos por meio de investimento de R$ 2 milhões oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Até o momento já foi realizada a entrega de 200 máquinas e o restante ainda está sendo entregue mediante agendamento com as delegacias da Capital e o interior do estado.

O delegado-geral, Mário Dermeval, destacou que a aquisição dos notebooks faz parte do planejamento da Diretoria Geral junto a Diretoria de Execução Estratégica de tornar a Polícia Civil de Mato Grosso, cada vez mais tecnológica, avançando no trabalho investigativo, operacional e na conclusão de inquéritos.

“O inquérito eletrônico já é uma realidade em Mato Grosso e agora entramos em outra etapa do processo de ter uma Polícia Civil tecnológica, que é equipar nossas unidades para estar devidamente equipada e apta para desenvolver os trabalhos virtuais com equipamentos adequados, onde quer que estejam”, disse o delegado-geral.

Lotado na Delegacia de Alta Floresta, o delegado Guilherme Pompeo Negri destacou que a destinação de um notebook para uso da atividade policial hoje torna-se uma realidade, não só nas unidades da Capital, como no interior do estado.

“É mais uma ferramenta de trabalho que irá agregar o serviço policial, em especial, quando há deslocamento para cidades onde não há unidade policial, trazendo mais facilidade ao servidor que poderá realizar despachos, representações, dentre outras medidas, onde quer que esteja”, disse o delegado.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, Vitor Chab Domingues, a contemplação dos notebooks para as autoridades policiais é um grande avanço para instituição, principalmente para as especializadas, como no caso da Delegacia do Idoso, em que muitas vezes, a equipe precisa se deslocar em loco para atender vítimas que não podem sair de suas residências, por estarem acamadas, ou possuírem tipo de deficiência.

“É um grande avanço para Polícia Civil de Mato Grosso, em que juntamente a implantação do inquérito eletrônico, em que hoje virtualmente nós trabalhamos, eliminando pilhas de papéis e os notebooks vieram para fortalecer esse incremento tecnológico para instituição, especialmente para as unidades policiais que necessitam de um equipamento móvel para fazer incursões, oitivas, e outros procedimentos”, disse.