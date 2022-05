Uma motociclista que trabalha como entregadora ficou com graves fraturas após se envolver em um acidente na tarde deste sábado (28) no Centro de Rondonópolis – MT.

Segundo informações repassadas pela condutora do carro, ela seguia pela Rio Branco quando a condutora da moto acabou cruzando a via e batendo na lateral do carro.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima com uma fratura no fêmur e na clavícula ao Hospital Regional.

As causas do acidente serão investigadas.