Estátua de cera de Anitta é finalizada por museu de Nova York

Em breve, Anitta vai ganhar uma estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York. Nesta terça-feira (31), o famoso museu publicou um vídeo com os bastidores por trás da fabricação da escultura e anunciou que a homenagem à funkeira estará em exibição logo mais.

“Do Rio para Nova York”, diz a publicação do museu. O estabelecimento não revelou quando será a estreia da estátua de Anitta, mas mostrou a cantora posando para a confecção da homenagem.

Anitta quis que a homenagem a captasse vestindo uma camiseta com a frase “garota do Rio”. A artista pôs uma calça jeans rasgada e deixou a calcinha à mostra – um look semelhante ao que ela usou no Rock in Rio em 2019.