Estudantes de escolas estaduais vão representar MT no programa Jovem Embaixador

As estudantes da rede estadual de ensino Jhenneffer Larine Salvador da Silva e Laís Ribeiro Pereira, ambas com 17 anos, foram selecionadas para representar Mato Grosso no Programa Jovem Embaixador, nos Estados Unidos. Promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, o programa é um intercâmbio de três semanas que oferece a oportunidade de expansão de horizontes e desenvolvimento de habilidades.

A viagem está prevista para 29 de junho. As estudantes farão um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, com todas as despesas custeadas. Durante a experiência, serão recebidas por famílias-anfitriãs e irão participar de oficinas sobre liderança e empreendedorismo jovem, visitar escolas e projetos sociais, participar de reuniões com organizações do setor público e privado e se reunir com representantes do governo norte-americano.

Laís, estudante da Escola Estadual Deputado Francisco Eduardo Rangel Torres, em Rio Branco (a 336 km de Cuiabá), relata que está ansiosa para a viagem e que ficou surpresa ao ver que havia sido selecionada, já que sua tentativa no ano anterior não deu certo. Ela acrescenta que a oportunidade é a realização de um sonho e que a experiência irá enriquecer sua formação educacional.

Os diretores das DREs dos polos de Cáceres e Tangará da Serra, Soeli Aparecida e Saulo Scariot, acompanharam as estudantes na visita à Seduc.

Créditos: Harleid Claiton – Seduc MT

Já Jhenneffer, da Escola Estadual Professor João Batista, localizada em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá), destaca que com o programa irá melhorar o seu nível de proficiência no inglês, além de poder conhecer um dos países mais importantes do mundo. “Eu ainda estou sem acreditar que fui selecionada. Meus familiares ficaram muito felizes. Quero aprender sobre a cultura deles e mostrar a eles a cultura do Brasil”.

Nesta quinta-feira (05.05), os diretores das Diretorias Regionais de Educação dos polos de Cáceres e Tangará da Serra, Soeli Aparecida e Saulo Scariot e as estudantes selecionadas, acompanhadas de seus responsáveis, foram recebidos pelo secretário adjunto Executivo da Seduc, Amauri Monge Fernandes, e pela secretária adjunta de Gestão Educacional, Valdelice Oliveira Holanda.

“Estou duplamente feliz pela conquista da Laís, pois fui professora da mãe dessa aluna. Agora vejo essa jovem indo por esse caminho da Educação. É bem emocionante e gratificante vê-la brilhar”, destaca a Diretora Regional de Educação de Cáceres.

O programa

Criado em 2002, é a primeira vez que o Estado é representado por dois estudantes. O Jovem Embaixador é um programa voltado para estudantes da Rede Pública de Ensino, que se destacam em sua comunidade com atividades de impacto social, excelente desempenho escolar e fluência na língua inglesa.

Os requisitos para participar, também inclui ter nacionalidade brasileira, ter entre 15 e 18 anos, ser aluno do Ensino Médio na rede pública brasileira e jamais ter viajado aos Estados Unidos.