Evento de Xadrez em Rondonópolis conta com atração de Mestre Internacional

O Clube de Xadrez Rio Vermelho com apoio da Secretaria Municipal de Cultura realiza mais um grande evento gratuito promovendo o xadrez em Rondonópolis neste domingo (29), às 15h, na Biblioteca Municipal Rachid Mamed tendo como convidado especial o argentino Mestre Internacional (IM) Carlos Martinêz.

O cronograma conta com palestra do IM, pausa para conversa e coffee break, sendo finalizado com Carlos Martinêz jogando contra 20 enxadristas de Rondonópolis ao mesmo tempo. Aos jogadores presentes que não irão competir contra o IM, haverá uma sala preparada para prática onde também será possível tirar dúvidas e assistir as partidas.

De acordo com professor de xadrez, Thiago Stuch, ainda há oito vagas para competir contra o Mestre Internacional e as inscrições podem ser feitas por um valor simbólico, basta entrar em contato por meio do número 66 99681-3185.

“É um evento que tem feito muito sucesso, trazendo mais enxadristas para conhecer e fortalecer o xadrez na cidade”, pontuou Stuch.

Este é o segundo evento organizado pelo Clube, o primeiro ocorreu no fim de 2021 com participação do mestre internacional do Uruguai e dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva e de Cultura, Pedro Augusto.