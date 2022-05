Evento do União Brasil tem defesa de chapa Mauro-Wellington

Na noite de inauguração da nova sede do União Brasil (União Brasil) membros da executiva da sigla defenderam a composição entre o governador Mauro Mendes (União Brasil) e o senador Wellington Fagundes (PL), ambos pré-candidatos à reeleição.

O senador Jayme Campos, vice-presidente nacional do União Brasil e membro da executiva estadual do partido, lançou publicamente o nome de Wellington como pré-candidato a senador que irá compor a chapa com o grupo do governador de Mato Grosso.

Em seu discurso, Jayme disse que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), declarou a ele que em Mato Grosso a composição está escolhida.

“O presidente já disse pra mim e já disse pra imprensa: que os candidatos dele em Mato Grosso é Mauro Mendes para governador e Wellington Fagundes para senador”, externou o congressista.

O anúncio de Jayme foi aclamado pelas centenas de filiados do UB presente na noite de segunda-feira (30), no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

O senador lembrou que ainda está sendo buscada uma composição final que será decretada durante o ato de convenção, no final do mês de julho.

No entanto, ao afirmar que seu apoio está firmado com Wellington, Jayme ainda explicou que o colega do PL é um dos que mais trabalha por Mato Grosso.

“De público, eu torço que Mauro Mendes esteja coligado com Wellington, que é nosso amigo e é do PL. Não tenho nada contra outros candidatos, mas minha opção eu fiz, porque eu sei que Wellington Fagundes ajuda muito Mato Grosso”, afirmou.

“E com certeza, nessa conjugação de esforços entre União Brasil e o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, que é o partido do Wellington Fagundes, ele é o cara”, concluiu o senador.