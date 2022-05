Exposul inicia preparativos para receber comitivas na 34º Cavalgada

A tradicional Cavalgada da Exposul está de volta, e nesta 34º edição, a organização do evento já iniciou os preparativos para receber as comitivas de toda a Região Sul de Mato Grosso. A Cavalgada dá início ao maior evento de agropecuária do Centro-Oeste, e acontecerá no dia 06 de agosto, às 8h, em Rondonópolis.

Nesta edição, não haverá inscrição antecipada e nem será cobrada taxa dos participantes. Basta no dia do evento o participante apresentar todos os documentos de vacinação do animal, para receber a autorização de acordo com o regulamento sanitário. Sendo que para equinos e muares, são necessários: os exames de anemia, mormo; vacina contra influenza e o Guia de Transporte Animal (GTA). E para os bovinos, será exigido apenas o GTA.

Com relação ao percurso de aproximadamente 9 km, o organizador do evento, Mateus Araújo, explicou que será de acordo com os anos anteriores. Tendo largada no início da Avenida Fernando Corrêa, às 8h, descendo até a Praça Brasil; em seguida as comitivas passarão pela Praça dos Carreiros, rua Rio Branco, Mercado Aurora, Avenida Lions Internacional, Shopping Rondon e em seguida entrarão na Avenida Governador Júlio Campos, onde o trajeto será finalizado ao lado do mercado Tropical Center.

“Estamos planejando também um almoço de encerramento para as comitivas dentro do Parque de Exposições. E em breve teremos mais novidades para repassar para os participantes”, disse Mateus Araújo.

Para tirar mais dúvidas sobre a 34º Cavalgada da Exposul, o interessado pode entrar em contato pelo telefone (66) 992346185 e falar diretamente com o organizador.

VENDA DE PASSAPORTES

E para não perder nenhum destes shows da Exposul, na quarta-feira (10) Maiara e Maraísa, na quinta-feira (11) Henrique e Juliano, já sexta-feira (12) é a vez de Eduardo Costa, e para fechar no sábado (13) atração dupla com Simone e Simaria e Hugo e Guilherme. Já estamos no terceiro lote de vendas de passaportes no valor de R$ 180, com Ingresso Individual: R$140,00 e Meia entrada: R$70,00, e com pagamento facilitado via PIX, no débito ou podendo ser parcelado em até 3 vezes, com os pontos de vendas.