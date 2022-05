Falso tenente da Força Tática é preso após ameaçar moradores

Um homem armado e vestindo um colete balístico foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (22), no bairro Alto Alegre, em tangará da Serra. Segundo as informações, ele se passou por um tenente da Força Tática e fez ameaças aos moradores da região.

Com as características do suspeito, a uma guarnição localizou o indivíduo, portando uma pistola e trajando o item de segurança. Ao ser abordado, ele não deu informações do motivo em estar fingindo ser policial. Também não foi possível confirmar se o suspeito sofre de algum problema psicológico ou estava sob efeito de qualquer substância.

O falso tenente foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia e está à disposição da Justiça. A arma de fogo e o colete balístico foram apreendidos.

O suspeito deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.