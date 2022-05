Família é detida transportando mais de 25 quilos de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 27,7 quilos de pasta base de cocaína na BR-070, em Barra do Garças-MT. A droga estava em um carro de passeio, ocupado por um casal e uma criança de 5 anos.

Segundo informações da PRF, o veículo, modelo Toyota Etios, foi parado durante uma fiscalização de rotina. Questionado sobre a viagem, o motorista disse que estava a caminho de Goiânia-GO, onde passaria 5 dias. A mulher dele, por outro lado, disse que ficariam 15 dias na capital goiana.

Devido à contradição entre os depoimentos e o excessivo nervoso do motorista, foi feita uma busca minuciosa no carro. Os policiais encontraram a droga escondida em um fundo falso no banco traseiro do veículo.

Após o flagrante, o homem disse à polícia que recebeu o entorpecente em Cáceres-MT e o levaria até Campina Grande-PB. Ele receberia R$ 12 mil pelo serviço.

Conforme a PRF, a mulher não tinha conhecimento da carga ilícita, mas mesmo assim foi encaminhado junto ao marido, criança e droga à Polícia Federal.