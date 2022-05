Fecomércio-MT apresenta potencialidades de Mato Grosso ao cônsul-geral do Peru

Em visita à Fecomércio-MT ocorrida nesta sexta-feira (6), o cônsul-geral do Peru, Teobaldo Realegui San Martin, conheceu as potencialidades de Mato Grosso apresentadas por representantes do governo do estado, da Assembleia Legislativa (ALMT) e Prefeitura de Cuiabá. Além do cônsul, a comitiva peruana permanecerá no estado para uma série de compromissos que vai até este final de semana.

San Martin destacou a relação comercial já existente entre os países da América do Sul, tendo o Brasil como principal importador de produtos e serviços peruanos, e que agora busca no estado estreitar as relações comerciais incluindo o turismo no portfólio de atuação.

“O Brasil tem muitos lugares que podem ser oferecidos para turistas peruanos, além do Rio de Janeiro e São Paulo. O pantanal mato-grossense é um grande exemplo de ecossistema que merece destaque, além disso, essa aproximação com o estado pode beneficiar outros setores econômicos da região, como já é realizado em outras regiões do país”, explicou o cônsul-geral.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, enalteceu a relação comercial já existente entre os países e busca, agora, por meio de assinatura de um Termo de Compromisso, estreitar os laços comerciais entre o estado e o país andino. “Precisamos fortalecer o intercâmbio entre essas regiões e fazer Mato Grosso ser conhecido, de fato, pelos países vizinhos da América do Sul”.

Wenceslau Júnior aproveitou a oportunidade e a presença dos secretários adjuntos de Turismo, Jeferson Moreno, e de Investimentos, Inovação e Sustentabilidade, Anderson Lombardi, para destacar a falta de programas de incentivo ao comércio.

“O governo incentiva o setor do agro e da indústria dentro do estado de Mato Grosso, já o nosso setor, que mais emprega e gera renda para a população e maior arrecadador de impostos ao estado, sofre com a concorrência do e-commerce e a falta de incentivo. O governo precisa olhar com mais atenção para este setor”, completou.

Internacionalização do aeroporto

Já sobre a internacionalização do aeroporto de Cuiabá Marechal Rondon, o secretário de turismo da capital, Zito Adrien, cobrou maior agilidade para tornar, de fato, o aeroporto internacional. “Todos nós, que temos interesse, precisamos trabalhar para acelerar este processo. Tenho certeza de que isso irá potencializar o intercâmbio comercial para além dos produtos e serviços já ofertados entre os países, aumentando o fluxo de turistas na nossa região e, consequentemente, melhorando a economia de todo o estado”.

Conforme divulgação do governo do estado, o aeroporto possui autorizações da Anvisa e do Ministério da Agricultura (Mapa), porém falta o aval da Polícia Federal para tornar o aeroporto apto para voos internacionais.

Além do trade turístico do estado, participaram da reunião o deputado estadual Carlos Avallone, o diretor regional do Sesc e Senac Mato Grosso, Carlos Rissato, os presidentes do Sindicato das Empresas de Eventos e Afins de Mato Grosso (Sindieventos-MT), Alcimar Moretti, e do Sindicato de Hotéis, restaurantes, Bares e Similares de mato Grosso (SHRB-MT), Luis Carlos Nigro, e a coordenadora da visita da comitiva e presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Mato Grosso (Singtur-MT), Susy Miranda.