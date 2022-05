Felipão chega a Curitiba neste sábado para assumir o Athletico

Novo técnico do Athletico, Luiz Felipe Scolari deve chegar no próximo sábado, pela manhã, a Curitiba para assumir o comando técnico da equipe. Seus dois auxiliares, Carlos Pracidelli e Paulo Turra chegam um dia antes.

De acordo com a programação do clube, a estreia de Felipão deve acontecer somente contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil, na próxima terça-feira, na Arena da Baixada. Neste sábado, entretanto, contra o Ceará, também em Curitiba, o time será comandado pela comissão técnica permanente: Bruno Lazaroni ou Paulo Turra. Felipão acompanhará o duelo em um dos camarotes do estádio.

DESEJO ANTIGO

Anunciado nesta quarta-feira, Felipão já estava no radar do Athletico desde abril, antes mesmo do acerto com o ex-técnico Fábio Carille. Inicialmente, o presidente Mario Celso Petraglia propôs que o treinador assumisse a função de diretor técnico dentro do clube, cargo este que era ocupado anteriormente por Paulo Autuori.

Desta forma, o presidente do Furacão tinha como objetivo fazer com que Felipão tome as decisões de montar o plantel para as temporadas sem precisar treinar os jogadores. O grande exemplo usado por Petraglia trata-se de Alex Ferguson, ídolo do Manchester United. O ex-técnico permaneceu nos Red Devils durante 27 anos e fez com que o clube vivesse a sua melhor fase da história no futebol, conquistando múltiplos troféus.

Em um primeiro momento, Felipão tem como principal missão, reorganizar o ambiente interno no Athletico e recuperar o espírito vencedor da equipe.