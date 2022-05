Feminicídio é tema de audiência pública virtual na sexta-feira (dia 6)

O Judiciário mato-grossense realiza, na sexta-feira (06), de forma virtual, audiência pública sobre Feminicídio: Diagnóstico e Prevenção, com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e representantes de entidades e da sociedade.

A audiência está formatada em dois eixos, com duas palestras, que vão tratar sobre o “Incremento de ações que incentivem as vítimas de violência a denunciar seus agressores” e “Facilitar o acesso (multiportas) das mulheres vítimas de violência às medidas protetivas”.

O evento contará com a participação da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas, da vice-presidente e coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do TJMT (Cemulher), desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e do corregedor-geral da Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira.

A videoconferência, com início às 13h30, da sexta-feira (06 de maio), será na Plataforma Teams com transmissão pelo canal oficial do JMT no Youtube. E para participar é preciso se inscrever, até às 11h do dia da audiência, através do formulário eletrônico disponível pelo Google Docs.

Palestras – As duas palestras têm como temas:

– ‘A Cultura da Violência contra a Mulher e o Feminicídio no Brasil’, com a juíza Adriana Mello, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

– ‘Medida Protetiva de urgência como Medida de Política Pública’, com a advogada Alice Bianchini, de São Paulo.