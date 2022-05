Festival literário reúne autores contemporâneos em Itu

Entre os dias 19 e 22 de maio, a histórica Itu (SP) será transformada num pólo de manifestações artísticas, literárias e culturais, a partir da Festa Literária e Cultural de Itu (Flic), que ocupa espaços como a Praça da Independência (Praça do Carmo), o Museu de Energia e o Colégio Anglo.

Com uma programação gratuita e aberta ao público, o evento contará com com bate-papos com escritores contemporâneos, feira de livros, exposições, contação de histórias, shows musicais, oficinas, cinema, fotografia e outras atrações pensadas em todos os gostos e idades. A programação oficial está disponível no site do evento.

Em sua primeira edição, a escolha do festival é homenagear a “Semana de Arte Moderna de 1922”, refletindo sobre qual o diálogo dos modernistas com os nossos tempos, cem anos depois. A personalidade homenageada é Pagu, como é conhecida Patrícia Rehder Galvão, que teve grande importância durante o movimento antropofágico anos após a primeira semana, ao lado de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade.

“Poderemos ver autores consagrados nacionalmente ao lado de autores de sucesso em seus respectivos segmentos debatendo temas de interesse de todos os que amam cultura. No atual cenário, a arte, e, claro, a literatura, é resistência”, enfatiza o organizador e idealizador da Flic, Paulo Stucchi.